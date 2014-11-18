Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
18 нояб. 2014, 8:00 МСК
18.11.2014, 8:00 МСК
вторник
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы