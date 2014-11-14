Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
14 нояб. 2014, 19:00 МСК
14.11.2014, 19:00 МСК
пятница
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы