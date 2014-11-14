Матч завершен
Тосно
Тосно
3:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
14 нояб. 2014, 16:00 МСК
14.11.2014, 16:00 МСК
пятница
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы