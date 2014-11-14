Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
14 нояб. 2014, 15:30 МСК
14.11.2014, 15:30 МСК
пятница
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы