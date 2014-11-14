Матч завершен
Сокол
Саратов
1:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
14 нояб. 2014, 19:00 МСК
14.11.2014, 19:00 МСК
пятница
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы