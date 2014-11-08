Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
1:5
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
8 нояб. 2014, 16:00 МСК
8.11.2014, 16:00 МСК
суббота
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы