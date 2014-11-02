Матч завершен
Сокол
Саратов
1:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
2 нояб. 2014, 16:00 МСК
2.11.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы