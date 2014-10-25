Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
25 окт. 2014, 12:00 МСК
25.10.2014, 12:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы