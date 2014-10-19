Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
19 окт. 2014, 10:00 МСК
19.10.2014, 10:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы