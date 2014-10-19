Матч завершен
Химик
Дзержинск
0:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
19 окт. 2014, 14:00 МСК
19.10.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы