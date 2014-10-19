Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
19 окт. 2014, 13:00 МСК
19.10.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы