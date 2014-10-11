Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
11 окт. 2014, 12:00 МСК
11.10.2014, 12:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы