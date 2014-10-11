Матч завершен
Балтика
Калининград
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
11 окт. 2014, 18:00 МСК
11.10.2014, 18:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы