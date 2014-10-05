Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
5 окт. 2014, 11:00 МСК
5.10.2014, 11:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы