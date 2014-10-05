Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:1
Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
5 окт. 2014, 12:00 МСК
5.10.2014, 12:00 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы