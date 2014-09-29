Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
29 сент. 2014, 17:30 МСК
29.09.2014, 17:30 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы