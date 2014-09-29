Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
29 сент. 2014, 13:00 МСК
29.09.2014, 13:00 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы