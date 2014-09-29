Матч завершен
Анжи
Махачкала
3:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
29 сент. 2014, 18:00 МСК
29.09.2014, 18:00 МСК
понедельник
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы