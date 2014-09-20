Матч завершен
Сокол
Саратов
1:4
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
20 сент. 2014, 16:00 МСК
20.09.2014, 16:00 МСК
суббота
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы