Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
13 сент. 2014, 11:00 МСК
13.09.2014, 11:00 МСК
суббота
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы