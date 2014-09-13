Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
13 сент. 2014, 14:00 МСК
13.09.2014, 14:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы