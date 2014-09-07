Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
7 сент. 2014, 7:00 МСК
7.09.2014, 7:00 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы