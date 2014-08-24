Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
24 авг. 2014, 18:00 МСК
24.08.2014, 18:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы