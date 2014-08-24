Матч завершен
Балтика
Калининград
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
24 авг. 2014, 19:00 МСК
24.08.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы