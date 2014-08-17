Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
17 авг. 2014, 18:00 МСК
17.08.2014, 18:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы