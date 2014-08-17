Матч завершен
Оренбург
Оренбург
5:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
17 авг. 2014, 16:00 МСК
17.08.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы