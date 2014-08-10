Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2014, 17:30 МСК
10.08.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы