Матч завершен
Томь
Томск
3:0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2014, 15:00 МСК
10.08.2014, 15:00 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы