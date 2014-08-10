Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2014, 7:00 МСК
10.08.2014, 7:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы