Матч завершен
Балтика
Калининград
2:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2014, 19:00 МСК
10.08.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы