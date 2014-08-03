Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:3
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2014, 7:00 МСК
3.08.2014, 7:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы