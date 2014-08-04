Матч завершен
Енисей
Красноярск
4:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
4 авг. 2014, 14:00 МСК
4.08.2014, 14:00 МСК
понедельник
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы