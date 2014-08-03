Матч завершен
Сочи
Сочи
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2014, 12:00 МСК
3.08.2014, 12:00 МСК
воскресенье
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
Составы