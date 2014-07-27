Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2014, 16:00 МСК
27.07.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы