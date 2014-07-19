Матч завершен
Луч
Владивосток
0:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
19 июля 2014, 9:00 МСК
19.07.2014, 9:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы