Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
19 июля 2014, 16:00 МСК
19.07.2014, 16:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы