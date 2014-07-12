Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
12 июля 2014, 15:30 МСК
12.07.2014, 15:30 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы