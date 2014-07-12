Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:4
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
12 июля 2014, 17:00 МСК
12.07.2014, 17:00 МСК
суббота
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы