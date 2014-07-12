Матч завершен
Томь
Томск
0:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
12 июля 2014, 15:00 МСК
12.07.2014, 15:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы