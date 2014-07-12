Матч завершен
Сокол
Саратов
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
12 июля 2014, 18:00 МСК
12.07.2014, 18:00 МСК
суббота
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы