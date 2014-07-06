Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:2
Матч завершен
Тосно
Тосно
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
6 июля 2014, 15:00 МСК
6.07.2014, 15:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы