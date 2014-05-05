Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:1
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
5 мая 2014, 16:30 МСК
5.05.2014, 16:30 МСК
понедельник
Иван Сараев
Иван Сараев
Главный Судья
Составы