Тех. поражение
Салют
Белгород
0:3
Тех. поражение
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
14 мая 2014, 23:00 МСК
14.05.2014, 23:00 МСК
среда
Составы