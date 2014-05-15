Матч завершен
Луч
Владивосток
1:4
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
15 мая 2014, 12:00 МСК
15.05.2014, 12:00 МСК
четверг
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы