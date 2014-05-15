Матч завершен
Балтика
Калининград
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
15 мая 2014, 19:00 МСК
15.05.2014, 19:00 МСК
четверг
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы