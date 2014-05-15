Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
5:1
Матч завершен
Ангушт
Назрань
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
15 мая 2014, 16:30 МСК
15.05.2014, 16:30 МСК
четверг
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы