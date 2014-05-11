Матч завершен
Уфа
Уфа
1:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
11 мая 2014, 14:00 МСК
11.05.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы