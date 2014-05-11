Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
11 мая 2014, 12:00 МСК
11.05.2014, 12:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы