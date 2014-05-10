Тех. поражение
Енисей
Красноярск
3:0
Тех. поражение
Салют
Белгород
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
10 мая 2014, 23:00 МСК
10.05.2014, 23:00 МСК
суббота
Составы