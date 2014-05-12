Матч завершен
Сочи
Сочи
2:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
12 мая 2014, 18:00 МСК
12.05.2014, 18:00 МСК
понедельник
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы